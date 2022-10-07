Регионы РФ запускают собственные программы поддержки семей мобилизованных граждан

Регионы России запускают собственные программы поддержки семей мобилизованных граждан.

Помощь будет включать дополнительные выплаты семьям с детьми, субсидии на образование, дошкольные учреждения, а также выплаты родным погибших при исполнении воинских обязанностей.

Так, в пресс-службе правительства Самарской бласти заявили, что на каждую семью военнослужащего заполняется "социальный паспорт", на основании которого в индивидуальном порядке оказывается поддержка по всем направлениям.

В ХМАО – Югре членам семей, родителям погибших ветеранов боевых действий и контрактников, пропавших без вести, выплатят по 3 млн руб.

В Челябинской области семьям мобилизованных выплатят по 20 тыс. руб. на одного ребенка. Губернатор анонсировал работу специальной "горячей линии" для поддержки семей мобилизованных.

В Марий Эл призванным по частичной мобилизации или одному из членов их семей единовременно выплатят 50 тыс. руб.

Всем мобилизованным жителям Красноярского края положено по 100 тыс. руб. — получить их сможет либо сам призванный, либо члены его семьи.

В случае ранения жителя Курской области, призванного по мобилизации, или добровольца батальона "Сейм" региональная выплата составит не более 500 тыс. руб., а семьям погибших — 1 млн руб. из бюджета области.

В Иркутской области создан штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих.

В Орловской и Брянской областях региональные меры поддержки для семей на уровне соцзащиты не предусмотрены. Однако брянским военнослужащим-контрактникам ежемесячно выплачивают по 70 тыс. руб. В случае смерти или гибели таких граждан при исполнении воинских обязанностей деньги выплачиваются за месяц, в котором погиб гражданин, в равных долях каждому члену семьи. Еще 2 млн рублей единовременно предоставляется в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего.

Как говорят эксперты, любые меры поддержки эффективны, но они скажутся на бюджетах регионов, так как в начале 2022 года они, скорее всего, не были вписаны в финансовый план субъектов, сообщают "Известия".