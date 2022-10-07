Патриарх призвал к сбору средств для пострадавших во время спецоперации

В России во всех храмах и монастырях Русской православной церкви состоится общецерковный сбор денег пострадавшим в зоне специальной военной операции на Украине.

Как сказано в сообщении на сайте РПЦ, денежный сбор пройдет 14, 16, 23 и 30 октября. Мероприятие предназначено для помощи беженцам, пострадавшим мирным гражданам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям письмо, в котором говорится о трудной гуманитарной ситуации.

"Множество людей, спасая свои жизни, прибывают в нашу страну. Те, кто остается, испытывают нужду в самом необходимом, подчас не имеют крыши над головой, не могут обогреться, нормально поесть и одеться", - сказано в сообщении. Отмечается, что необходимо сделать все для помощи "нашим бедствующим братьям и сестрам".