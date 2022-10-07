Стало известно, как сняться с воинского учета россиянам, живущим за границей

Россиянам, которые живут за границей и хотят сняться с воинского учета, нужно лично прийти в военкомат и подать письменное заявление с указанием причины снятия и нового места жительства.

Об этом сообщает правительственный портал "Объясняем.рф". Для постановки на воинский учет нужно предпринять те же действия. Ресурс сообщает, что мобилизовать могут россиян, ранее служивших в армии другой страны, если они состоят в запасе Вооруженных сил России и имеют военно-учетную специальность.

Ранее в "Единой России" сообщили, что в российское законодательство необходимо внести изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе.