Меркель: Для прочного мира в Европе нужно участие России

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, во время выступления в Мюнхене на церемонии в честь 77-летия газеты Süddeutsche Zeitung, заявила, что прочный мир в Европе не может быть достигнут без участия России.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", — сказала политик. Она призвала не игнорировать заявления Москвы в контексте боевых действий на Украине, начало которых она считает "глубоким поворотным моментом".

"Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф", — отметила Меркель, сообщает РБК.