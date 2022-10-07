07 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: nakanune.ru

Минфин: малоимущие получат 40% всех соцвыплат в 2023 году

В 2023 году 40% расходов федерального бюджета на социальные выплаты, не считая пенсий, будут назначены с учетом финансовой обеспеченности их получателей.

Как следует из материалов к проекту бюджета на следующие три года, соответствующую цель поставило Министерство финансов России. В документе сказано, что это повысит адресный характер мер социальной поддержки россиян.

На пособия с учетом нуждаемости в предстоящем году будет направлено 1,1 трлн руб., сообщают "Ведомости".

В настоящее время критерии нуждаемости применяются при назначении четырех видов поддержки: единых денежных выплат семьям с детьми от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, беременным женщинам, одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет. Но финансовую обеспеченность будут учитывать и при предоставлении нового вида поддержки – универсального пособия. Оно должно объединить все четыре вида выплат, которые рассчитываются с помощью критериев нуждаемости.

Теги: малоимущие, Минфин, выплаты



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