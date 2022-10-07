Бизнесу могут разрешить самостоятельно обезличивать данные

Минцифры России планирует дать возможность компаниям самостоятельно обезличивать персональные данные российских пользователей перед передачей в Национальную систему управления данными (НСУД).

Об этом говорится в поправках в закон "О персональных данных", разработанными Минцифры. Концепция создания единой системы данных была одобрена кабмином в 2019 году и предполагала новый подход к работе с госданными уже с 2022 года: унификацию процессов их сбора, обработки, хранения и использования.

В мае 2021 года Минэкономики и Минцифры подготовили законопроект о создании НСУД, которая как раз должна была бы выполнять эти функции. На платформе предполагалось объединить данные из сотен госсистем, реестров и баз, чтобы ими могли обмениваться ведомства и бизнес. В мае 2022 года ведомства представили доработанную версию документа, в которой предлагалось предоставить бизнесу возможность на платной основе получать национальные данные и пользоваться инфраструктурой НСУД.

Теперь болезненный для российских компаний вопрос обезличивания данных близок к разрешению – законопроект в случае его одобрения будет регламентировать передачу персональных данных пользователей в единую госсистему, сообщают "Ведомости".