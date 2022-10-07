07 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Пресс-секретарь Зеленского нашел объяснение его слова о превентивном ударе по России

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифиров прокомментировал слова президента о необходимости нанести превентивный удар по России.

По его словам, Зеленский не призывал использовать ядерное оружие против Москвы, а говорил о периоде до 24 февраля. "Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции",— заявил Никифиров, сообщает "Страна.ua".

Напомним, 6 октября Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Кремль в ответ заявил, что лидер Украины пытается развязать Третью мировую.

Теги: Зеленский, Украина, ядерное оружие



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Ранее 06.10.2022 21:27 Мск Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ


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