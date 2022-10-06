Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Кремль в ответ заявил, что лидер Украины пытается развязать Третью мировую.

"Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования", - сказал Зеленский в выступлении в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи, передает РИА Новости.

Заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по России по сути означает призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Пресс-секретарь отметил, что на высказывания президента Украины должны обратить внимание все страны, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он подчеркнул, что эти слова нельзя оставлять без реакции мирового сообщества.

Кроме того, учитывая тот факт, что Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, они несут ответственность за слова Зеленского, подчеркнул Песков.

"Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь двое первых", — отметил пресс-секретарь президента.