В Минцифры пообещали бороться с формальным рассмотрением жалоб на мобилизацию в "Госуслугах"

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ пообещали бороться с ситуациями, когда жалоба по теме мобилизации на "Госуслугах" не рассматривается, а переправляется в другие инстанции и в итоге остается без ответа.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, работы над совершенствованием сайта уже ведутся, благодаря чему формальное рассмотрение жалоб должно быть сведено к минимуму.

"Все заявления передаются в региональные группы разбора, созданные при призывных комиссиях по мобилизации, которые возглавляются главами субъектов. Сервис помогает в короткие сроки разрешить спорные ситуации, однако есть факты формального рассмотрения жалоб. Все спорные ситуации, о которых граждане рассказали на Госуслугах, должны быть рассмотрены и разрешены", - говорится в сообщении.

Форма для подачи жалоб на ошибки при проведении частичной мобилизации появилась на "Госуслугах" только на этой неделе. Она называется "обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации", которой может воспользоваться как мобилизованный, так и другой человек. Его передадут в военный комиссариат региона. Для подачи заявления требуются данные повестки и документы, подтверждающие наличие основания для отсрочки.

Напомним, что Минцифры России запустило сервис по приему заявлений на отсрочку для IT-специалистов на сайте госуслуг.