Для бывших осужденных не станут делать поблажек при частичной мобилизации

Частичная мобилизация затронет граждан с погашенной и снятой судимостью. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Снятая или погашенная судимость не является основанием для освобождения гражданина от призыва по мобилизации", - говорится в сообщении.

А вот граждане, находящиеся в данный момент под следствием, под призыв не попадают согласно ст. 23 ФЗ-53 от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в закон о мобилизации с критериями отсрочек.