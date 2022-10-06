06 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК В России
Фото: t.me/alexandr_malkevich

Для бывших осужденных не станут делать поблажек при частичной мобилизации

Частичная мобилизация затронет граждан с погашенной и снятой судимостью. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Снятая или погашенная судимость не является основанием для освобождения гражданина от призыва по мобилизации", - говорится в сообщении.

А вот граждане, находящиеся в данный момент под следствием, под призыв не попадают согласно ст. 23 ФЗ-53 от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в закон о мобилизации с критериями отсрочек.

Теги: мобилизация, осужденный, судимость



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