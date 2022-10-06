06 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд отказал в удовлетворении иска "Маяка" к екатеринбурженке, оскорбившей Конькова

Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска ООО "Корпорации "Маяк" и его главы Владимира Конькова к общественнице Елене Литвиновой. В исковом заявлении было сказано, что свердловчанка оскорбила бизнесмена, из-за чего тот требовал в судебном порядке защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию.

Напомним, история началась со сноса здания ПРОМЭКТ на Декабристов, 20. Работы возмутили жительницу соседнего дома Елену Литвинову. По ее словам, якобы, снос проводился впопыхах и с помощью тяжелой техники, что привело, как она считает, к возникновению трещин на фасаде ее дома, внутри квартир и обрушению облицовки стен подвала. Екатеринбурженка освещала историю действий "Маяка" в социальных сетях, не стесняясь в выражениях в адрес главы корпорации и бывшего свердловского депутата Конькова. Именно эти высказывания и привлекли внимание юристов компании. Ранее Литвинову уже вызвали в прокуратуру за оскорбления в адрес главы корпорации, однако позже это дело было прекращено.

"Сегодня Арбитражным судом Свердловской области полностью отказано в удовлетворении исковых требований ООО "Корпорация "Маяк" и В.А. Конькова к Е.Н. Литвиновой - администратору группы в социальных сетях "Дом на Сенной площади". Решение, принятое сегодня, может быть оспорено истцами в апелляционной инстанции", - рассказала Накануне.RU Литвинова.

Теги: Литвинова, Маяк, Коньков, суд, оскорбление



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