06 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: В. Н. Горелых

В Екатеринбург прибыло еще 38 жителей ЛДНР

Еще 38 жителей Луганской и Донецкой народных республик прибыли поездом в Екатеринбург. Среди сбежавших от ужасов ежедневных бомбежек оказали пенсионеры и семеро детей.

"Наш город бомбила украинская армия в целях запугивания, чтобы мы уезжали в Западную Украину, где эвакуированных людей "прессуют" – заставляют говорить на "мове", вручают мужчинам повестки. Мы давно решили – если уедем, то только в Россию" - рассказала 59-летняя жительница Славянска. В планах уроженки Донецкой области принять гражданство и получить паспорт Российской Федерации.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, всех прибывших встретили радушно и сопроводили до автобусов, которые под охраной сотрудников ГИБДД проехали к пунктам временного проживания.

Беженцы отметили хорошее обслуживание в поездах и добродушие в свой адрес, поблагодарив за оказанную в дороге помощь.

Теги: ЛДНР, Екатеринбург, беженцы



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