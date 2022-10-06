Памфилова и Дугин попали в санкционный список ЕС

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и философ Александр Дугин попали в новый санкционный список ЕС. Информация о них, а также еще о 28 россиянах и шести предприятий ЦИК опубликована в Официальном журнале ЕС.

Так среди персон нон грата оказались начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава концерна "Калашников" Алан Лушников. Среди музыкантов в списке оказались: Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов.

Ограничения ввели и в адрес официальных лиц ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также нескольких заместителей министра обороны РФ.

Среди компаний, внесенных в санкционный список, оказались: АО "Гознак", ОАО "Завод имени В.А.Дегтярева", МКБ "Факел", корпорация "ИРКУТ", АО "ММЗ" "Авангард" и научно-производственное объединение "Сплав".