06 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Москалькова посетила военный городок в Екатеринбурге, где якобы произошла поножовщина 

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила 32-ой военный городок в Екатеринбурге, в котором, как сообщали ранее, якобы произошла поножовщина с 13-ю пострадавшими. 

Позднее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова опровергла эту информацию, однако отметила, что вместе с Москальковой они все равно наведаются в военный городок, чтобы оценить условия жизни мобилизованных жителей Среднего Урала и Челябинской области.

"Общие впечатления - все организовано на достойном уровне. На каждом этапе есть консультанты и специалисты. Военные, которые выполняют задачу по набору, и сами мобилизованные обеспечены спальным местом, достойным питанием, есть медчасть, при необходимости заболевшего отвезут в стационар. Люди получили сезонную одежду. Обязательно будет смена одежды в соответствии с приказом в положенное время – никто не должен уйти в холодных ботинках и в легких куртках", - написала федеральный омбудсмен в своих соцсетях.

Несмотря на положительное впечатление от посещения екатеринбургского гарнизона, Москалькова отметила ряд проблемных моментов, которые еще предстоит решить. Так к ней обращались по вопросам положенных в субъектах Российской Федерации выплат. У многих из-за долгов судебные приставы заблокировали банковские карточки, что нарушает право мобилизованных на кредитные каникулы. Более того, достаточно большая часть мобилизованных пожаловалась на то, что не могут получить документ о мобилизации и передать семьям для получения социальной поддержки.

"Взяла на личный контроль обращение каждого мобилизованного. Ни один вопрос не должен остаться нерешенным", - добавила омбудсмен.

Теги: Москалькова, военный городок, Екатеринбург



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