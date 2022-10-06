Власти Челябинской области поддержат семьи мобилизованных

В Челябинской области приняты дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Дети мобилизованных получат единовременную выплату в размер 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет. Регион будет финансировать стоимость платного обучения в учреждениях среднего профессионального образования региона, а студенты колледжей получат компенсацию стоимости питания. Дети получат бесплатное горячее питание в школах. Также для мобилизованных предусмотрено внеочередное зачисление в детские сады, также регион будет оплачевать детский сад семьям, где есть мобилизованный родитель.

Пожилые родители или родители с инвалидностью предоставят возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания, вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах. Также будет оказана помощь в догазификации домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования.

Алексей Текслер поручил региональному минсоцу незамедлительно организовать эти выплаты и оперативно оказать помощь.