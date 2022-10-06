Мобилизованные предприниматели обязаны подавать отчетность и платить взносы — ФНС

Мобилизованные предприниматели не освобождаются от обязанности подавать отчетности и платить страховые взносы за своих сотрудников, об этом говорится в разъяснениях Федеральной налоговой службы, направленных в региональные подразделения ФНС.

Поскольку составлять отчеты во время военной службы довольно проблематично, ФНС в своих разъяснениях напоминает о возможности оформить доверенность на другого сотрудника компании, родственника, друга и т.д. Также уточняется, что если в месте дислокации предпринимателя нет нотариальных контор, чтобы заверить доверенность, в роли нотариуса может выступить командир военного подразделения. Должен ли командир знать, как оформить такой документ, не сообщается.