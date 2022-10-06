06 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Первые 134 мобилизованных жителя Югры получили выплаты из бюджета

Первые 134 мобилизованных жителя Ханты-Мансийского автономного округа получили выплаты из бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора окружного департамента социального развития Югры Терезу Пономареву.

Как сообщало Накануне.RU, Югра уже выполнила план по частичной мобилизации.

В округе создана межведомственная рабочая группа по обеспечению социального сопровождения мобилизуемых граждан и членов их семей. Работа центра организована так, что каждая семья получит помощь, поддержку оперативно и бесплатно.

Выплаты в размере 250 тыс. рублей югорчане получают при подписании контракта и 250 тыс. рублей при возвращении домой. Заявление на такую поддержку подавать не надо.

Кроме того, правительством Югры принято решение о бесплатном социальном обслуживании семей мобилизованных граждан. Речь идет о бесплатном предоставлении услуг в учреждениях соцобслуживания, организации бесплатного летнего отдыха для детей, оказании поддержки в обучении, получении медицинских услуг, юридической помощи.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Теги: мобилизация, выплаты, бюджет, югра



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