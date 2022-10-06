КДК отменил красную карточку защитника "Локомотива", полученную в матче с "Уралом"

Сегодня, 6 октября, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК) отменил красную карточку защитника московского "Локомотива" Максима Ненахова.

Напомним, футболиста удалили в самом начале матча против екатеринбургского "Урала" в 11-м туре Российской Премьер-лиги. Встреча состоялась 1 октября в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:4.

Сегодня стало известно, что красная карточка Ненахова отменена.

"Решение принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии, которая признала удаление защитника "Локомотива" ошибочным. Таким образом, Максим сможет принять участие в ближайшей игре чемпионата против "Сочи" 8 октября", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Локомотив".

Стоит отметить, что "Урал" также заканчивал матч в меньшинстве. На 88-й минуте прямую красную получил вышедший на замену полузащитник Фаниль Сунгатулин. Обжаловал ли клуб из Екатеринбурга его удаление, пока неизвестно.