Казаки помогут интегрировать новые территории в Россию

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о том, что казачество поможет новым регионам России с интеграцией.

"Президентом России перед нами поставлена важнейшая задача по интеграции новых субъектов. Привлекая ресурсы российского казачества, мы сможем ускорить процесс вхождения присоединённых территорий и граждан, проживающих там, в правовое, социальное и культурное пространство нашей страны", - цитирует Чернышенко пресс-служба Правительства РФ.

Напомним, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября.