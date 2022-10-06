В Челябинской области после вмешательства ОНФ четырех рабочих вернули после мобилизации

В Челябинской области вернули домой четырех рабочих промышленных предприятий, мобилизованных по ошибке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Так, в воинскую часть Свердловской области отправили жителя Бакала, несмотря на то, что молодой человек трудится на промпредприятии. Также в Елань на сборы отправили сразу трех работников Ашинского металлургического завода.

родственники мобилизованных обратились в ОНФ. Все четверо возвращаются домой.