Свердловская компания поставит первую партию амуниции мобилизованным гражданам

Свердловская компания Stich profi снабдит мобилизованных амуницией. Первая партия комплекта снаряжения уже готова и проходит финальные испытания перед отправкой, - сообщает департамент информполитки региона.

"На данный момент мы ставим выделенный поток производства снаряжения для резервистов. Комплект для новобранца может видоизменяться, но на текущий момент он включает: бронежилет с сертифицированной противоосколочной защитой, панель на автоматные магазины, с возможностью переноски от четырех до восьми автоматных магазинов, а также гранатные подсумки и аптечку первого эшелона", — рассказал директор компании Алексей Гольцев.

Вся продукция качественная, поскольку производится на основе тактического снаряжения для силовых структур. Для пошива используются только проверенные ткани, фурнитура, а ниткам уделяется особое внимание. Каждое из изделий уже много лет используется при спецоперациях, успешно выдерживая испытания в боевых подразделениях. Особенно Stich profi выделяет собственный противоосколочный пакет для бронежилета.

"Бронежилет комплектуется противоосколочным пакетом с высоким показателем защиты. Преимущество жилета — легкий вес. При большой площади защиты, он имеет вес в районе трех килограммов и имеет сертификат государственного образца. Также в него можно установить самодостаточные керамические бронеплит", — сказал директор компании.

Ранее стало известно, что комитеты ГД по обороне и по безопасности обратились к генпрокурору с требованием расследовать ситуацию с обмундированием для мобилизованных – проверить, как расходуются средства, выделенные Минобороны на функционирование тыловых служб.