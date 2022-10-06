В Курской области со стороны Украины обстреляно село Гордеевка

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале привел детали обстрела села Гордеевка.

"Сегодня враг в очередной раз нарушил размеренную жизнь мирного населения села Гордеевка Кореневского района. Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений нет", - написал губернатор.

Пострадали три дома.

"Сильнее других – дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем. Поможем и на этот раз", - написал Старовойт.