06 Октября 2022
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Происшествия Центральный ФО В России
Фото: t.me/gubernator_46

В Курской области со стороны Украины обстреляно село Гордеевка

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале привел детали обстрела села Гордеевка.

"Сегодня враг в очередной раз нарушил размеренную жизнь мирного населения села Гордеевка Кореневского района. Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений нет", - написал губернатор.

Пострадали три дома.

"Сильнее других – дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем. Поможем и на этот раз", - написал Старовойт.

Результат обстрела села Гордеевка в Курской области(2022)|Фото: t.me/gubernator_46

Теги: Гордеевка, Курская область



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