06 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК В России
Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

Подготовка мобилизованных займет не меньше двух месяцев, это время надо держать линию обороны – член комитета ГД по обороне

Подготовка мобилизованных граждан займет не менее двух месяцев, это время контрактникам, военным подразделениям ДНР и ЛНР, добровольцам – словом, имеющимся в зоне СВО Вооруженным силам РФ придется "держать линию обороны", заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он не сообщил, соотносится ли такая задача с планом специальной военной операции и ее целями.

"Нам надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего, объединения. На это уйдёт время. С учётом формирования и перемещения пройдёт не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему [противнику] максимальный урон", - заявил депутат в эфире "Соловьев Live".

После этого нужно перехватить инициативу, добавил Гурулев. По его словам, за это время необходимо ракетными и прочими ударами вывести из строя логистические и промышленные объекты на Украине.

Примечательно, что при объявлении мобилизации глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ничего не говорил про участие мобилизованных в "перехвате инициативы". Сообщалось, что мобилизованные россияне займутся работой по контролю и обороне освобожденных территорий.

Теги: мобилизация, вс рф, оборона



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