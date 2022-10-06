В ЗАТО Звездный исключены из запретной зоны 462 земельных участка

В ЗАТО Звездный исключены из запретной зоны 462 земельных участка общей площадью 468 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минимущества Пермского края.

Теперь на этих земельных участках можно вести строительство социально-значимых, производственных и других объектов. Ранее Министерство обороны РФ приняло решение об исключении территорий в ЗАТО Звездный из запретной зоны военного объекта – Пермского лесничества Минобороны РФ.

Запретные зоны военных объектов – лесничеств Минобороны России были установлены по поручению президента РФ от 23 февраля 2013 года об усилении правового режима земель обороны и отнесения к лесному фонду неиспользуемых по целевому назначению земель обороны, занятых лесами.

Согласно пункту 12 Постановления правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 405 "Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны", на территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.



На заседаниях межведомственной комиссии по определению необходимости установления запретных и иных зон с особыми условиями использования земель в отношении военных объектов Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны, приняты решения об исключении из границ запретной зоны военного объекта Пермского лесничества Минобороны РФ ряда земельных участков.