06 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Решение о создание нового федерального округа еще не принято – Матвиенко

Решение о создании нового федерального округа после присоединения к РФ новых регионов пока не принято, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Правительство и президент примут решения, как лучше, создать ли новый федеральный округ, либо могут быть другие форматы", - сказала Матвиенко.

Ранее в СМИ выдвигались разные версии по поводу конфигурации нового федерального округа, в который войдут присоединенные ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонская область. Один из вариантов предполагает присоединение этих регионов к Крымскому федеральному округу, в котором сейчас только Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Также назывался потенциальный полпред для нового округа – экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который так и не трудоустроился после его увольнения с поста руководителя госкорпорации. Он опровергал слухи о том, что, якобы, на предложение стать полпредом ответил отказом, чем косвенно подтвердил возможное назначение.

Теги: федеральный округ, крым, валентина матвиенко



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