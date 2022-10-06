Решение о создание нового федерального округа еще не принято – Матвиенко

Решение о создании нового федерального округа после присоединения к РФ новых регионов пока не принято, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Правительство и президент примут решения, как лучше, создать ли новый федеральный округ, либо могут быть другие форматы", - сказала Матвиенко.

Ранее в СМИ выдвигались разные версии по поводу конфигурации нового федерального округа, в который войдут присоединенные ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонская область. Один из вариантов предполагает присоединение этих регионов к Крымскому федеральному округу, в котором сейчас только Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Также назывался потенциальный полпред для нового округа – экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который так и не трудоустроился после его увольнения с поста руководителя госкорпорации. Он опровергал слухи о том, что, якобы, на предложение стать полпредом ответил отказом, чем косвенно подтвердил возможное назначение.