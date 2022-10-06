06 Октября 2022
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Фото: священник Игорь Палкин / фотослужба Патриарха Московского и Всея Руси / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Кирилл снова сдал положительный тест на коронавирус

75-летний Патриарх Кирилл снова сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он отменил запланированные на конец этой недели поездки в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь, сообщил врио руководителя пресс-службы Патриарха Владимир Легойда.

"Заболевание Святейшего Патриарха протекает в легкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях", - сообщил пресс-секретарь главы РПЦ.

О болезни Патриарха стало известно накануне церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ новых регионов. Глава РПЦ не посетил это мероприятие в Кремле.

Теги: патриарх кирилл, коронавирус, рпц



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