Патриарх Кирилл снова сдал положительный тест на коронавирус

75-летний Патриарх Кирилл снова сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он отменил запланированные на конец этой недели поездки в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь, сообщил врио руководителя пресс-службы Патриарха Владимир Легойда.

"Заболевание Святейшего Патриарха протекает в легкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях", - сообщил пресс-секретарь главы РПЦ.

О болезни Патриарха стало известно накануне церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ новых регионов. Глава РПЦ не посетил это мероприятие в Кремле.