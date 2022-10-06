06 Октября 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Ленинский районный суд Тюмени отправил в СИЗО директора дорожного хозяйства Ямала

Ленинский районный суд Тюмени отправил в СИЗО директора дорожного хозяйства ЯНАО Игоря Боркуна 1967 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Под стражей он пробудет до 30 ноября 2022 года. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с июня по ноябрь 2015 года Боркун получил более 26 млн рублей взятки от посредников, действующих в интересах одного из ООО, пожелавшего выиграть тендер на торгах по государственному контракту. В случае победы ООО на торгах, Боркун, используя свое служебное положение, мог способствовать обеспечению его беспрепятственного исполнения и оплаты.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Теги: коррупция, СИЗО, директор дорожного хозяйства, Игорь Боркун



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