На Южном Урале сотрудников городской мэрии подозревают в превышении должностных полномочий

В Челябинской области сотрудников администрации Верхнеуральска подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019 году чиновниками были подписаны документы о выполнении работ муниципального контракта с исправительным учреждением регионального ФСИН России по благоустройству городского сквера. При этом стоимость строительных материалов была завышена на сумму более 2,8 млн рублей.

В настоящий момент устанавливаются должностные лица, причастные к совершению преступления.