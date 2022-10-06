Власти Швеции: расследование взрывов на "Северных потоках" подтверждает версию о диверсии

Власти Швеции заявили о завершении расследования взрывов на газопроводах системы "Северный поток" и сняли ограничения на движение морских судов в районе, где произошли утечки. Речь о тех повреждениях, которые находятся в исключительной экономической зоне Швеции (а были еще утечки в Дании).

Расследование происхождения двух утечек на газопроводе "усилило подозрения в том, что они были результатом саботажа.

"Мы можем сделать вывод, что на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые привели к значительному повреждению газопроводов", — заявил шведский прокурор Матс Люнгквист, добавив, что "усилились подозрения в диверсии при отягчающих обстоятельствах".

Ранее российские власти сообщили, что по дипломатическим каналам им дали понять: пока Москва не будет привлекаться для расследования взрывов на газопроводе.