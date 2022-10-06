На Свердловской железной дороге вагоны-цистерны сошли с рельсов

На Среднем Урале выясняют обстоятельства схода с рельсов вагонов-цистерн.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня днем при следовании грузового поезда по нечетному пути перегона "Кузино – Коуровка" Свердловской железной дороги произошел сход двух порожних вагонов-цистерн. Их опрокидывания не было.

Пострадавших в результате инцидента нет. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена. Движение поездов не приостанавливалось.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту случившегося.