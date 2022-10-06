06 Октября 2022
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Фото: пресс-служба УГМК

Лондонская биржа заблокировала поставки новой продукции УГМК

Начиная с 6 октября Лондонская биржа перестает принимать поставки цинка и меди от Уральской горно-металлургической компании и ее дочернего предприятия - Челябинского цинкового завода. Об этом сообщает издание Bloomberg, отмечая, что решение было принято после введения Великобританией санкций в адрес основателя и президента УГМК Искандара Махмудова.

Биржа якобы рассматривает последнего как лицо, контролирующее действия УГМК. Напомним, что по мнению экспертов, именно по этой причине Махмудов вместе с Андреем Бокаревым перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО "УГМК".

Теперь же на склады LME может поставляться только продукция, которая была продана до введения санкций против Махмудова.

Теги: Махмудов, УГМК, Лондонская биржа, поставка



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