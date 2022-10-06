На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск, - МО РФ

В Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции на Украине, сообщили о том, что "на всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск".

Озвучены результаты работы армии России на различных направлениях. Например, на Купянском противник силами до трёх батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей. А на Краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали.

На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.