С агрофирмы "Ариант" просят взыскать 120 млн рублей за использование названия "Бородинская"

Предварительное заседание по делу назначено на 7 ноября.

"Черкизовский мясоперерабатывающий завод" просит арбитражный суд Челябинской области запретить "Арианту" использовать обозначение "Бородинская", тождественное товарному знаку Бородинская по свидетельству РФ № 263638. Размер компенсации за нарушение исключительны прав на товарный знак компания оценивала в 120,2 млн рублей.

"Черкизовский мясоперерабатывающий завод" требует взыскать с агрофирмы "Ариант" 120,2 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Бородинская". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU .





