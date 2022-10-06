С агрофирмы "Ариант" просят взыскать 120 млн рублей за использование названия "Бородинская"
"Черкизовский мясоперерабатывающий завод" требует взыскать с агрофирмы "Ариант" 120,2 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Бородинская". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.
"Черкизовский мясоперерабатывающий завод" просит арбитражный суд Челябинской области запретить "Арианту" использовать обозначение "Бородинская", тождественное товарному знаку Бородинская по свидетельству РФ № 263638. Размер компенсации за нарушение исключительны прав на товарный знак компания оценивала в 120,2 млн рублей.
Предварительное заседание по делу назначено на 7 ноября.