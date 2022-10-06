06 Октября 2022
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

С агрофирмы "Ариант" просят взыскать 120 млн рублей за использование названия "Бородинская"

"Черкизовский мясоперерабатывающий завод" требует взыскать с агрофирмы "Ариант" 120,2 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Бородинская". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

"Черкизовский мясоперерабатывающий завод" просит арбитражный суд Челябинской области запретить "Арианту" использовать обозначение "Бородинская", тождественное товарному знаку Бородинская по свидетельству РФ № 263638. Размер компенсации за нарушение исключительны прав на товарный знак компания оценивала в 120,2 млн рублей.

Предварительное заседание по делу назначено на 7 ноября.

Теги: Ариант, суд, компенсация,



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