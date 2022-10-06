06 Октября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Лукашенко запретил ценам расти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил в стране рост цен.

"С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И, не дай Бог, кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", - цитирует Лукашенко БелТА.

По данным администрации президента Белоруссии, за восемь месяцев этого года инфляция составила 13,8%, а за год правительство планирует, что она составит 19%.

"На такие высокие значения инфляции Совет Министров и Национальный банк должны были ответить жесткими мерами по сдерживанию цен. Я имею в виду, что 13-14% уже никуда не годится. И те, кто должен сдерживать инфляцию, должны были отреагировать. Рост цен нивелирует все наши усилия по повышению зарплат и пенсий", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы Белоруссии, реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года примерно на 3%.

Теги: Александр Лукашенко, цены, рост



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