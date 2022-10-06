В озеленение городов и поселков Кузбасса вносят серьезный вклад сотрудники Распадской угольной компании

Сотрудники Распадской угольной компании (РУК) активно участвуют в озеленении Кемеровской области. С начала года угольщики высадили более 350 саженцев в Новокузнецке, Междуреченске, Малиновке и других населенных пунктах региона.

Например, 25 молодых елей в сентябре высадили в парке Орджоникидзевского района Новокузнецка благодаря инициативе работников Центральной обогатительной фабрики «Абашевская». Горняки шахты «Алардинская» заложили аллею из 24 кустов сирени и 20 рябин в поселке Малиновка. Железнодорожники Кузнецкпогрузтранса РУК озеленили рябинами Куйбышевский район, а шахтеры «Усковской» и «Ерунаковской-VIII» – саженцами елей село Красулино, сообщает пресс-служба РУК.

В Междуреченске в осенних посадках участвовали сотрудники шахты «Распадская-Коксовая» и Ольжерасского шахтопроходческого управления – липы посадили возле школы №12. Разрез «Распадский» в рамках акции «Вторая жизнь деревьям» передал в поселок Чебол-Су для закладки аллеи ветеранов 31 рябину, взяв посадочный материал с горного отвода.

Кроме того, угольщики планируют этой осенью провести рекультивацию земель с высадкой саженцев в Междуреченске и в Новокузнецке. Для этих целей планируют приобрести около 9 тысяч молодых деревьев: елей, кедров, сосен, акации желтой, рябины и лоха серебристого.

Ранее, во время проведения весенней кампании по озеленению, сотрудники Распадской угольной компании высадили 200 молодых деревьев в Орджоникидзевском, Куйбышевском и Новоильинском районах Новокузнецка, а также в Осинниках и Междуреченске.