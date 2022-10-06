В озеленение городов и поселков Кузбасса вносят серьезный вклад сотрудники Распадской угольной компании

06 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Сибирский ФО
Фото: пресс-служба РУК

В озеленение городов и поселков Кузбасса вносят серьезный вклад сотрудники Распадской угольной компании

Сотрудники Распадской угольной компании (РУК) активно участвуют в озеленении Кемеровской области. С начала года угольщики высадили более 350 саженцев в Новокузнецке, Междуреченске, Малиновке и других населенных пунктах региона.

Например, 25 молодых елей в сентябре высадили в парке Орджоникидзевского района Новокузнецка благодаря инициативе работников Центральной обогатительной фабрики «Абашевская».  Горняки шахты «Алардинская» заложили аллею из 24 кустов сирени и 20 рябин в поселке Малиновка. Железнодорожники Кузнецкпогрузтранса РУК озеленили рябинами Куйбышевский район, а шахтеры «Усковской» и «Ерунаковской-VIII» – саженцами елей село Красулино, сообщает пресс-служба РУК.

саженец,озеленение(2022)|Фото: пресс-служба РУК

В Междуреченске в осенних посадках участвовали сотрудники шахты «Распадская-Коксовая» и Ольжерасского шахтопроходческого управления – липы посадили возле школы №12. Разрез «Распадский» в рамках акции «Вторая жизнь деревьям» передал в поселок Чебол-Су для закладки аллеи ветеранов 31 рябину, взяв посадочный материал с горного отвода.

Кроме того, угольщики планируют этой осенью провести рекультивацию земель с высадкой саженцев в Междуреченске и в Новокузнецке. Для этих целей планируют приобрести около 9 тысяч молодых деревьев: елей, кедров, сосен, акации желтой, рябины и лоха серебристого.

Ранее, во время проведения весенней кампании по озеленению, сотрудники Распадской угольной компании высадили 200 молодых деревьев в Орджоникидзевском, Куйбышевском и Новоильинском районах Новокузнецка, а также в Осинниках и Междуреченске.

Теги: распадская, кузбасс, озеленение, ушольщики, рук, кузбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети