08 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Уральский ЦБ предупредил свердловчан о новой схеме мошенничества

В Свердловской области появилась новая схема мошенничества - теперь "сотрудники банков" присылают своим жертвам фото удостоверений сотрудников Банка России, чтобы усыпить их бдительность. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центробанка.

После того, как аферисты сообщают потерпевшим о сомнительных операциях с их счетами, они присылают в мессенджеры или на электронную почту фото поддельного удостоверения сотрудника Банка России с логотипом и печатью. Увидев это, предполагаемая жертва, должна поверить мошенникам и далее следовать их указаниям. В свою очередь в Центробанке сообщают, что их сотрудники не работают с физическими лицами.

"Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. Если поступил звонок от "сотрудника Центробанка" или подобное сообщение в мессенджере, необходимо прервать общение. Чтобы убедиться, что с вашими деньгами все в порядке, позвоните в свой банк по номеру, указанному на официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты", – рассказал эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

Напомним, что поддельные рабочие удостоверения также могут присылать и сотрудники правоохранительных органов. Об этом ранее предупреждал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Теги: Центробанк, мошенничество, удостоверения



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