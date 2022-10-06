06 Октября 2022
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Политика В России Украина
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Матвиенко предложила "прямо сегодня" начать переговоры между парламентами РФ и Украины

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила начать российско-украинские переговоры "прямо сегодня" на площадке парламентского саммита G20 в Индонезии.

Она заявила, что "Россия предлагала неоднократно переговоры по урегулированию внутриукраинского кризиса".

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", - заявила Матвиенко.

Теги: валентина матвиенко, переговоры, украина, парламент



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