06 Октября 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Из Кременной и Сватово эвакуируют медицинские и социальные учреждения – посол ЛНР в РФ

Из Кременной и Сватово на западной границе ЛНР эвакуируются социальные и медицинские учреждения, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Он назвал ситуацию "тревожной, но стабильной", также сообщил, что с населенными пунктами практически полностью отсутствует связь.

"Вражеские группировки кучкуются в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам туда стянуто до 10 тысяч человек живой силы нацистов. Есть техника, подразделения наемников, артиллерия и РСЗО. С нашей стороны идёт активное возведение укреплений и формирование линии обороны. Работает техника", - пишет Мирошник.

"Основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются. Местные органы власти в урезанном виде работают, в том числе занимаются эвакуацией. Паники нет. Малолюдно", - описывает он ситуацию в Сватово.

Теги: кременная, сватово, эвакуация, лнр



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