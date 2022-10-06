Из Кременной и Сватово эвакуируют медицинские и социальные учреждения – посол ЛНР в РФ

Из Кременной и Сватово на западной границе ЛНР эвакуируются социальные и медицинские учреждения, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Он назвал ситуацию "тревожной, но стабильной", также сообщил, что с населенными пунктами практически полностью отсутствует связь.

"Вражеские группировки кучкуются в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам туда стянуто до 10 тысяч человек живой силы нацистов. Есть техника, подразделения наемников, артиллерия и РСЗО. С нашей стороны идёт активное возведение укреплений и формирование линии обороны. Работает техника", - пишет Мирошник.

"Основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются. Местные органы власти в урезанном виде работают, в том числе занимаются эвакуацией. Паники нет. Малолюдно", - описывает он ситуацию в Сватово.