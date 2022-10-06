06 Октября 2022
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Общество Приволжский ФО
Фото: vk.com/gov.tuva

В Оренбургской области реализовали проекты конкурса "Измени свой город к лучшему"

В Адамовском районе Оренбургской области впервые реализованы проекты конкурса "Измени свой город к лучшему".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, самую высокую оценку получил проект воспитанника спортшколы "Золотой колос" Егора Чеховича о закупке 32 комплектов лыж для спортивной школы. От идеи до воплощения прошло всего несколько месяцев – комплекты уже поступили в школу, осталось только дождаться открытия зимнего сезона.

Другой проект конкурса – создание мобильной полосы препятствий для универсального боя – было решено реализовать сверх грантовой поддержки. Проект представили воспитанники клуба единоборств "Будо" Асхат Исмагамбетов и Егор Клименко. Ребята уже вовсю готовятся к соревнованиям.

Теги: конкурс, проекты, РМК



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