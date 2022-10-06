В Перми детей мобилизованных могут начать кормить бесплатно

Для детей мобилизованных пермяков могут организовать бесплатное питание. Об этом со ссылкой на начальника городского департамента образования Анну Деменеву сообщает telegram-канал Ural Mash.

"Мы вышли с инициативой до возвращения родителей домой начать бесплатно кормить детей мобилизованных родителей горячими обедами. Нас поддержали компании-организаторы питания в образовательных учреждениях. Все безусловно согласились взять на себя дополнительные расходы", - сообщила она.

В администрации Перми сообщили Накануне.RU, что этот вопрос пока находится в стадии обсуждения.

Напомним, ранее власти Пермского края по поручению губернатора Дмитрия Махонина объявили акцию по сбору необходимых вещей для мобилизованных жителей региона. Региональные выплаты мобилизованным и их семьям не предусмотрены.

На фоне этого во время посещения Махониным призывного пункта, откуда проходила отправка четвертой группы мобилизованных прикамцев, его встретили с плакатами "Где краевые выплаты, губернатор?" и "Дима, где поддержка пацанам?".