УралАОС обратился к Минцифры с просьбой не допустить мобилизации ценных кадров

Уральская ассоциация операторов связи обратилась с открытым письмом в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой не допустить мобилизации ценных сотрудников IT телеком-компаний. УралАОС уверена, что отмена мобилизации для этой категории сотрудников позволит сохранить отрасль от развала и эмиграции кадров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ассоциации, руководство телеком и IT-компаний стало сталкиваться с тем, что из запаса стали призывать военнообязанных сотрудников, которые обеспечивают население и госорганы бесперебойной связью. А эта категория кадров составляет больше половины от размера всего штата. В их число попадают разработчики, системные администраторы, специалисты по информационной безопасности и другие специалисты с наработанным опытом и уникальными способностями даже без диплома. В УралАОС отмечают, что на замену таких специалистов потребуется 5-7 лет. В этот же список попадают монтажники и операторы call-центров, которые ежедневно устраняют аварии на сетях.

Все они, в силу действующего законодательства, подлежат призыву, так как не имеют диплома об окончании высшего образования по соответствующей специальности.

"Организации, чьей основной деятельностью являются информационные технологии и обеспечение функционирования информационной инфраструктуры, теряют достойные кадры, которые здесь, в тылу, принесут больше пользы, чем на передовой. Сообщество операторов связи осознает всю важность текущей внешнеполитической ситуации, но, как показало время и сотни фейков, тиражируемых украинской пропагандой, противостояние сейчас не только на полях сражений, но и на информационном фронте, про который нельзя забывать в условиях кибервойн", - говорится в письме.

Мобилизация IT-специалистов, считают в ассоциации, не только создаст потерю кадров, но и потерю технологического суверенитета в целом. Отток отмечается уже последние 8 месяцев, а с 21 сентября только продолжает расти. В связи с этим уральские операторы предлагают на законодательном уровне предоставить бронь от призыва всем работникам аккредитованных IT-компаний, операторов связи и индивидуальным предпринимателям, работающим в этой сфере более одного года.