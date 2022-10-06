Мобилизованных студентов и аспирантов должны вернуть домой – указ президента имеет обратную силу

Мобилизованных студентов коммерческих вузов, вечерних отделений, а также аспирантов должны вернуть домой. Это следует из второго пункта указа президента, скорректировавшего сегодня свое же распоряжение о мобилизации.

"Военкомы должны руководствоваться данными нормами, включая период с 21 сентября", - написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он также напомнил, что мобилизация без прохождения медкомиссии является нарушением закона. При этом, по данным региональных омбудсменов и Совета по правам человека при президенте РФ, "в регионах уже говорили о том, что мобилизация во многих случаях проводится без мед комиссий, между тем это обязательное требование Закона".