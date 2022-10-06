На Среднем Урале блогер отсудил компенсацию за оскорбления во время стрима

06 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Сибирский ФО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале блогер отсудил компенсацию за оскорбления во время стрима

На Среднем Урале спор блогеров-исследователей гибели группы Дятлова привел их в суд. Теперь один должен заплатить другому компенсацию.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в начале 2021 года сибирский блогер по имени Олег, увлекающийся тайной гибели студентов-туристов в 1959 году, подписался на ютуб-канал "История люди", администратором которого был блогер по имени Алексей. Однако в ходе общения их мнения относительно причин гибели группы Дятлова разошлись. Олег отписался от канала, но время от времени продолжал смотреть выходивший на нем контент.

В феврале на канале появилась стрим-трансляция "Перевал Дятлова. Поговорим о моей версии", в ходе которой Алексей подверг критике точку зрения Олега и нелицеприятно выразился его адрес. Стрим длился более двух часов и собрал внушительное количество просмотров. Олег посчитал себя оскорбленным и оклеветанным, после чего обратился с заявлением в полицию. Однако органы правопорядка отказали в возбуждении уголовного дела, привлечь обидчика к административной ответственности также не удалось из-за истечения срока давности.

Олег обратился в Тавдинский районный суд Свердловской области с иском о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда. Он просил взыскать с ответчика, администратора канала Алексея, 150 тысяч рублей и обязать его опубликовать опровержение в тех же источниках и таким же образом.

В суде установили, что Алексей во время стрима действительно допустил нелицеприятные высказывания в адрес оппонента. Но так как претензии не содержали фактов, то были признаны субъективным мнением ответчика о личности истца. В этой связи суд отказал в возложении обязанности публиковать опровержение.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что высказывания, допущенные Алексеем, хотя и являются оценочным суждением и его субъективным мнением, но носят для Олега оскорбительный характер. Определяя сумму компенсации, суд учел, что Олег позиционирует себя блогером и должен был учитывать публичный характер своей деятельности и вероятность стать объектом общественной дискуссии и критики.

В итоге исковые требования Тавдинский суд удовлетворил частично. С Алексея в пользу Олега взыскано 5 тысяч рублей компенсации морального вреда. В удовлетворении остальных требований было отказано.

Теги: блогер, оскорбления, стрим, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказать с доставкой на дом lavazza oro на официальном сайте магазина мвидео