На Среднем Урале блогер отсудил компенсацию за оскорбления во время стрима

На Среднем Урале спор блогеров-исследователей гибели группы Дятлова привел их в суд. Теперь один должен заплатить другому компенсацию.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в начале 2021 года сибирский блогер по имени Олег, увлекающийся тайной гибели студентов-туристов в 1959 году, подписался на ютуб-канал "История люди", администратором которого был блогер по имени Алексей. Однако в ходе общения их мнения относительно причин гибели группы Дятлова разошлись. Олег отписался от канала, но время от времени продолжал смотреть выходивший на нем контент.

В феврале на канале появилась стрим-трансляция "Перевал Дятлова. Поговорим о моей версии", в ходе которой Алексей подверг критике точку зрения Олега и нелицеприятно выразился его адрес. Стрим длился более двух часов и собрал внушительное количество просмотров. Олег посчитал себя оскорбленным и оклеветанным, после чего обратился с заявлением в полицию. Однако органы правопорядка отказали в возбуждении уголовного дела, привлечь обидчика к административной ответственности также не удалось из-за истечения срока давности.

Олег обратился в Тавдинский районный суд Свердловской области с иском о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда. Он просил взыскать с ответчика, администратора канала Алексея, 150 тысяч рублей и обязать его опубликовать опровержение в тех же источниках и таким же образом.

В суде установили, что Алексей во время стрима действительно допустил нелицеприятные высказывания в адрес оппонента. Но так как претензии не содержали фактов, то были признаны субъективным мнением ответчика о личности истца. В этой связи суд отказал в возложении обязанности публиковать опровержение.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что высказывания, допущенные Алексеем, хотя и являются оценочным суждением и его субъективным мнением, но носят для Олега оскорбительный характер. Определяя сумму компенсации, суд учел, что Олег позиционирует себя блогером и должен был учитывать публичный характер своей деятельности и вероятность стать объектом общественной дискуссии и критики.

В итоге исковые требования Тавдинский суд удовлетворил частично. С Алексея в пользу Олега взыскано 5 тысяч рублей компенсации морального вреда. В удовлетворении остальных требований было отказано.