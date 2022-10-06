"Похоже на утку": в Кремле не считают, что Россию за две недели мобилизации покинули 700 тысяч человек

В Кремле не верят, что Россию за две недели с момента объявления мобилизации покинули 700 тыс. человек. Ранее такую цифру со ссылкой на источники в администрации президента приводило издание Forbes. Кроме того, МВД Казахстана официально заявило, что с 21 сентября в страну въехало 200 тыс. россиян.

"Это похоже на какую-то утку. Не думаю, что следует воспринимать всерьёз такие новости", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что реальные цифры значительно меньше, но не назвал их.