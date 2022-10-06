В Кремле оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

В Кремле высказались о снижении ОПЕК+ объемов добычи нефти.

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"ОПЕК и формат ОПЕК+ – структура, которая неоднократно подтвердила себя как очень ответственная структура, которая отвечает за стабильность на мировых энергетических рынках. Поэтому, конечно, те решения, которые были приняты, они как раз направлены на стабилизацию нефтяного рынка", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти. Речь идет о сокращении на 2 млн баррелей в сутки. Решение вступает в силу с ноября. За базу возьмут согласованные на август уровни. Отмечается, что решение ОПЕК+ принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти", а также согласно упреждающему подходу альянса.