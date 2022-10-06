В Челябинской области назначен руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий

Руководителя дирекции спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Челябинской области назначена Елена Еремеева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минспорта.

Последние десять лет она возглавляла отдел массового спорта в министерстве.

Областное государственное бюджетное учреждение занимается организацией спортивно-массовых мероприятий, а также координацией деятельности различных учреждений по вопросам внедрения и реализации ГТО в регионе.