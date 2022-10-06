Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках – член СПЧ Кабанов

Штатная амуниция Минобороны появляется на торговых интернет-площадках, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

Он призвал военную прокуратуру и оперативные службы заняться проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных граждан.

Ранее стало известно, что комитеты ГД по обороне и по безопасности обратились к генпрокурору с требованием расследовать ситуацию с обмундированием для мобилизованных – проверить, как расходуются средства, выделенные Минобороны на функционирование тыловых служб.