Госдума 17 октября заслушает объяснения Минобороны по поводу обмундирования мобилизованных

17 октября комитет Госдумы по обороне на закрытых слушаниях с участием двух заместителей министра обороны РФ будет обсуждать обеспечение мобилизованных граждан формой и оружием, заявил депутат ГД Андрей Гурулев.

Ранее стало известно, что комитеты по обороне и по безопасности попросили Генпрокуратуру проверить, как расходуются средства, выделенные Минобороны для обеспечения тыла.

"Позавчера председатели комитетов Картаполов и Пискарев обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла. Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет, внимание - вопрос: где?" – задается вопросом Гурулев.