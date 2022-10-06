Театр Чехии отказался от постановки уральского драматурга Коляды

Чехия осталась без спектакля уральского драматурга Николая Коляды "Тутанхамон". Театр сам отказался от постановки, о чем и сообщил Коляде.

"Пришло письмо из Польши, они владеют правами на мои пьесы за рубежом: С сожалением сообщаю вам, что в связи со сложившейся ситуацией театр в Чехии вышел из проекта по постановке спектакля "Тутанхамон", - пишет в своих социальных сетях драматург.

Причины такого решения не указываются.

Напомним, что ранее спектакли Коляды были весьма популярны в Польше, отчего его команда нередко гастролировала по стране.