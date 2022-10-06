06 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.ru

В Челябинской области в продукции птицефабрики обнаружили антибиотик

В пробах продукции одной из челябинских птицефабрик обнаружили антибиотик. На предприятии введен режим усиленного лабораторного контроля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, было отобрано 28 образцов мяса птицы и продукции из мяса птицы, в 10 пробах продукции, выработанной одним птицеводческим предприятием выявлено несоответствие по гигиеническим показателям.

В частности, в пробах мяса кур установлено содержание остаточного количества антибиотика группы фторхинолонов. Производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Под усиленным контролем предприятие будет находиться три месяца.

"Отметим, что остатки лекарственных веществ в птицеводческой продукции могли быть обнаружены при нарушении на предприятии режима профилактики и лечения животных, а также в результате несоблюдения времени выдержки перед убоем птицы", - отметили в ведомстве.

Теги: птицефабрика, антибиотик,



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